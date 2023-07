Fortes chaleurs : EDF pourrait abaisser sa production nucléaire dès ce week-end

Le week-end dernier et pour la première fois de l'été, le réacteur Bugey 3 avait été arrêté en raison des fortes chaleurs et pour des raisons cumulées de "contraintes environnementales et d'une faible demande en électricité", a fait savoir un porte-parole. Depuis plusieurs années, dans un contexte de réchauffement climatique, les sécheresses et canicules conduisent EDF, parfois dès juin, à ajuster sa production pour respecter les limites de rejets thermiques, mais des dérogations peuvent être obtenues pour continuer à produire au-delà des seuils d'échauffement.