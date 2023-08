Canicule et incendies : l'Espagne et le Portugal en alerte face au changement climatique

Comme la péninsule ibérique, plusieurs pays du bassin méditerranéen, à l'instar de la Grèce, de l'Italie ou encore de l'Algérie, ont été touchés par des vagues de chaleur extrêmes et de violents incendies. Les épisodes de canicule et de sécheresse favorisant les feux de forêt sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses dans la région, sur un continent européen où les températures grimpent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Selon le dernier rapport du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) le réchauffement y a atteint 2,2°C sur les cinq dernières années par rapport à l'ère pré-industrielle (1850 - 1900) contre 1,2°C pour la planète dans son ensemble.