"Îlot de chaleur" : pourquoi certains quartiers surchauffent

Des vagues de chaleur qui transforment certains centrent urbains en véritables radiateurs. C'est ce que l'on appelle des "îlots de chaleur urbaine" ou ICU. Avec ces îlots, la température est plus élevée la nuit dans la ville que dans les banlieues, elles-mêmes plus chaudes que les campagnes alentours, détaille le Centre national de recherches météorologiques (CNRM). "Dans les villes, les bâtiments ont emmagasiné de la chaleur en raison du soleil toute la journée et cette énergie est relâchée pendant la soirée, ce qui empêche l'air de se refroidir", explique Valéry Masson chercheur au CNRM. "À la campagne, la végétation utilise le soleil pour l'évaporation de l'eau et stock moins de chaleur que le béton ou le bitume des villes."

Les îlots de chaleur provoquent ainsi une augmentation du nombre de nuits tropicales, où la température minimale reste supérieure à 20°, empêchant le corps de récupérer de la chaleur de la journée. En résumé, plus un quartier manque d'arbres ou de parcs ou plus ses bâtiments sont hauts et resserrés, plus la chaleur sera importante par rapport à des zones plus ouvertes et végétalisées. "Avec une journée de beau temps comme aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart entre une ville et la campagne", détaille Valéry Masson. "On peut également avoir un dôme principal et ensuite des variations de températures de quartier à quartier en fonction de la présence de zones fraîches ou non, de parcs ou autres".