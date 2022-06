Canicule : plusieurs régions de France en alerte pour pollution à l’ozone

En Ile-de-France, la concentration de "180µg/m3 pendant 1h devrait être dépassée" à partir de vendredi, a prévenu Airparif, son équivalent parisien. La concentration d’ozone devrait atteindre au maximum 210µg/m3. En Auvergne-Rhône-Alpes, "la qualité de l’air est mauvaise sur la majeure partie de la région" ce jeudi 16 juin, ce qui signifie que les niveaux d’ozone dans l’air ont dépassé les 130 µg/m3. "Le risque d'une dégradation supplémentaire vendredi et samedi est envisagé", souligne Atmo.

En raison de cet épisode de pollution, la Ville de Paris a annoncé la gratuité du stationnement résidentiel le vendredi 17 juin et le samedi 18 juin. En outre, le préfet de police appelle les habitants à "recourir le plus possible au télétravail", "privilégier les transports en commun" et le covoiturage, et réduire leur vitesse maximale de 130 à 110 km/h sur les portions d'autoroutes, de 110 à 90 km/h sur les voies rapides, de 80 ou 90 à 70 km/h sur les routes nationales.