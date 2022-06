Canicule : quelle est l'incidence du changement climatique sur cette vague de chaleur ?

Conséquence : d'ici 2050, les canicules seront deux fois plus fréquentes et/ou intenses, sous l'effet direct du dérèglement climatique, relève le CNRS sur son site. "La saisonnalité des vagues de chaleur va changer dans les années à venir : on les observera plus tôt et plus tard dans l’année, c'est-à-dire de juin à septembre, voire octobre", explique à TF1info Davide Faranda, climatologue au CNRS et chercheur à Institut Pierre Simon Laplace (IPSL).

À l'instar de températures de cette fin de semaine, qui pourraient grimper jusqu’à 15°C au-dessus des normales de saison, les épisodes de chaleur vont aussi se faire de plus en plus intenses dans les années à venir. Depuis l'ère pré-industrielle, la température moyenne globale a augmenté de 1,2°C sur Terre, recoupant en fait des pics de température locaux qui peuvent être très dangereux pour la santé humaine et le cycle de la biodiversité, notamment pour les cultures.