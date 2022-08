Canicule, sécheresse... La production énergétique française, l'autre victime de la météo

C'est notamment le cas des centrales nucléaires, responsables de 70% de la production d'électricité dans le pays, selon EDF. Douze des 56 réacteurs que compte la France sont d'ores et déjà temporairement à l'arrêt, la faute à de la corrosion. Plusieurs autres sont contraints d'abaisser leur production.

Pour refroidir, les centrales nucléaires utilisent de l'eau qu'elles puisent dans les rivières ou les fleuves, avant de la rejeter. Or, l'eau rejetée est soumise à des contraintes environnementales et ne doit pas dépasser un seuil de température afin de protéger la faune et la flore. Avec la chaleur, cette limite est franchie pour plusieurs centrales, qui doivent réduire leur puissance. Le gouvernement a toutefois accordé des dérogations exceptionnelles et limitées dans le temps à certaines d'entre elles pour conserver une production d'électricité suffisante, au grand dam des associations de défense de l'environnement.