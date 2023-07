Vague de chaleur : le "stress thermique", ce phénomène mortel pour les plantes en Méditerranée

Contrairement aux humains, les végétaux ne sont pas thermorégulés, c'est-à-dire que leur température n'est pas constante et qu'elle varie en fonction de celle de l'air. Les plantes sont donc plus touchées par les variations du mercure et détiennent toutes une "température de croissance optimale" et des "températures maximales", au-delà desquelles elles ne peuvent plus se développer. "Ces seuils dépendent de chaque espèce. Les espèces tempérées comme la betterave, le chou-fleur ou le haricot vert, qu'on retrouve généralement dans le nord de la France, ont une température optimale de croissance d’à peu près 25°C, avec un arrêt de croissance entre 35 et 38°C", explique Serge Zaka, agroclimatologue, à TF1info.

"Plus on descend dans le sud et même si on continue en Afrique, par exemple, le sorgho a une température optimale de 34,1°C et un arrêt de croissance un peu au-dessus de 40°C", détaille le chercheur. "Le maïs, qui est une plante intermédiaire, a une croissance optimale de 30,9°C et un maximum à 40°C."

En Méditerranée, on estime que l'arrêt de croissance des végétaux se situe, en moyenne, à 40°C, avec un seuil de tolérance compris entre 40 et 43°C. "À partir de 43°C, on peut commencer à observer des dégâts au niveau cellulaire, des feuilles ou des fruits qui meurent et au-dessus des 45°C, on a des dégâts beaucoup plus importants : des brûlures, des pertes de fruits... C'est là que l'on dépasse la limite de tolérance physiologique, et que l'on peut observer des pertes de rendement dues à un stress thermique. Il fait trop chaud pour que la plante puisse survivre", nous précise l'agroclimatologue.