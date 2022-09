Canicules, incendies… La qualité de l'air menacée par le "contrecoup climatique", alerte l'ONU

D'après les estimations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), la probabilité que surviennent des feux de forêt de portée catastrophique (tels que ceux qui ont été observés dans le centre du Chili en 2017, en Australie en 2019 et dans l'ouest des États-Unis en 2020 et 2021) devrait augmenter de 40 à 60% d'ici à la fin du siècle si les émissions sont élevées, et de 30 à 50% si les émissions sont faibles.