Captures accidentelles de dauphins : le gouvernement à nouveau attaqué devant le Conseil d'État

Le 20 mars dernier, le Conseil d'État avait enjoint l'exécutif à prendre des mesures pour protéger les dauphins dans le golfe de Gascogne. Si le gouvernement a bien ordonné des fermetures spatio-temporelles pour certains navires de pêche, ces dispositions sont jugées insuffisantes par les ONG. Quatre d'entre elles ont décidé à nouveau de saisir les Sages pour "faire reconnaître l'inefficience de ces mesures gouvernementales".

Retour devant le Conseil d'État. Alors qu'en mars dernier le Conseil des Sages avait enjoint le gouvernement à prendre des dispositions pour protéger les dauphins du golfe de Gascogne, victimes de captures accidentelles en raison de la pêche dans la zone, quatre associations saisissent à nouveau les Sages. En cause ? "L'inefficience de ces mesures", dénoncées par France Nature Environnement (FNE), Sea Sheperd et Défense des Milieux Aquatiques, rejointes par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), qui mettent en cause l'arrêté du 24 octobre dernier.

Le texte interministériel prévoit des mesures de fermeture spatio-temporelles pour certains engins de pêche afin de limiter le nombre de captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne. Selon le décret, les navires d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres disposant d'un chalut pélagique ou d'un filet maillant ne pourront pas œuvrer du 22 janvier au 20 février dans la zone. Une mesure bien en deçà des recommandations des scientifiques, qui préconisent trois mois de fermeture de la pêche durant l'hiver et un mois durant l'été, ainsi que l'équipement obligatoire des chalutiers avec des dispositifs de répulsion acoustique ("Pingers") le reste de l'année.

Des animaux en danger ?

Dans un communiqué, les quatre associations disent ainsi s'en remettre "à la justice pour faire reconnaître l'inefficience de ces mesures gouvernementales, considérant que les dérogations mises en place et financées par l'État, vont en fait permettre à de très nombreux navires concernés de continuer à pêcher comme d'habitude sans épargner le moindre dauphin". Elles expliquent saisir le Conseil d'État pour "demander l'application stricte des mesures préconisées par les scientifiques et plébiscitées par l'immense majorité des citoyens lors de la consultation publique". Elles dénoncent également le fait que les fermetures spatio-temporelles ne s'appliquent qu'à 17% de la flotte de pêche et ne concernent pas les navires équipés de répulsifs acoustiques, "dont l'efficacité n'est pas démontrée", ou de caméras embarquées, "sans effet sur la mortalité des cétacés".

ONG et scientifiques s'inquiètent du risque d'extinction pour les dauphins du golfe de Gascogne, une zone côtière où sont recensés des centaines de navires de pêche : près de 80 chalutiers et environ 450 fileyeurs y sont présents et représentent un danger pour les mammifères marins, dont plusieurs centaines sont retrouvés morts et échoués chaque année sur les plages françaises. Dans sa décision rendue en mars dernier, le Conseil d'État avait d'ailleurs alerté sur le fait que le nombre de décès de dauphins par capture accidentelle dans le golfe de Gascogne "dépasse chaque année la limite maximale permettant d'assurer un état de conservation favorable en Atlantique Nord-Est".

Les associations, elles, pointent que "depuis des années, des milliers de dauphins et de marsouins meurent après avoir été capturés par des filets de pêche dans le golfe de Gascogne". L'an passé, quelque 1380 cétacés ont été retrouvés échoués dans cette seule zone de la côte Atlantique. Mais, selon les organisations de défense des animaux, "les chercheurs de l'observatoire Pelagis du CNRS estiment que pour 1000 échouages constatés en moyenne chaque hiver sur le littoral atlantique français, entre 5000 et 10.000 cétacés périssent en mer".