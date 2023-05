Captures accidentelles de dauphins : la France épinglée par le commissaire européen à la Pêche

Le commissaire européen s'est également exprimé sur le chalutage de fond dans les aires marines protégées (AMP), rappelant que Bruxelles n'appelait pas à son "interdiction pure et simple". "C'est la colonne vertébrale de nos pêcheries. Mon but n'est pas de pousser les pêcheurs hors de la mer. Au contraire, je veux qu'ils continuent" à pêcher, a-t-il assuré, en plaidant cependant pour l'adoption d'engins de pêche moins gourmands en énergies fossiles et moins nuisibles pour les écosystèmes.

"C'est quelque chose dans lequel nous devons investir (...) pour permettre à nos pêcheurs de maintenir leurs activités aussi efficacement qu'aujourd'hui (...) mais avec des coûts opérationnels moins élevés et moins de dommages pour les écosystèmes", a-t-il plaidé. Bruxelles avait proposé en février la suppression progressive de la pêche de fond dans toutes les AMP d'ici à 2030 pour restaurer la biodiversité marine, suscitant la colère des pêcheurs français.