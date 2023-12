Captures accidentelles de dauphins : le Conseil d'État suspend les dérogations à la fermeture de la pêche

Depuis le début de l'année, des cétacés sont retrouvés mutilés, capturés dans des filets de pêche, dans le golfe de Gascogne. Pour les protéger, le Conseil d'État avait enjoint, en mars dernier, l'exécutif à prendre des mesures pour mieux protéger les dauphins. Les Sages, saisis en référé, ont suspendu, vendredi 22 décembre, des dérogations figurant dans un arrêté gouvernemental, les jugeant "trop importantes" pour réduire ces captures accidentelles.

Le Conseil d'État au secours des dauphins. Saisie en référé, la plus haute juridiction administrative a suspendu, vendredi 22 décembre, des dérogations figurant dans un arrêté gouvernemental, qui interdit à certains bateaux de pêcher dans le golfe de Gascogne en janvier 2024, les jugeant "trop importantes" pour réduire les captures accidentelles de ces cétacés.

"Ces dérogations sont trop importantes pour que la fermeture de la pêche ait un effet suffisant sur les captures accidentelles pour avoir une chance de réduire dès 2024 la mortalité des petits cétacés à un niveau soutenable", a expliqué dans un communiqué l'institution créée en 1799 par Napoléon Bonaparte, saisie par plusieurs associations de protection de l'environnement.

Un arrêté "inappliquable" selon les associations

Quatre d'entre elles avaient déposé des recours en référé et sur le fond, pour "contester les insuffisances des mesures gouvernementales de protection des cétacés dans le golfe de Gascogne", où ils sont victimes de captures accidentelles, avaient-elles annoncé mardi 19 décembre. Les recours sont portés d'une part par France Nature Environnement (FNE), Sea Shepherd et Défense des milieux aquatiques (DMA) et d'autre part par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans deux procédures distinctes, mais examinées en même temps par les Sages.

C'est un nouveau revers pour le gouvernement, qui s'efforce de ménager les intérêts économiques des pêcheurs au grand dam des associations environnementales. La juridiction rappelle qu'elle avait déjà ordonné à l'exécutif, en mars dernier, "de fermer, sous six mois, des zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour des périodes appropriées, afin de limiter les décès accidentels de dauphins et marsouins". En réponse, le secrétariat d'État chargé de la Mer a pris, en octobre, un arrêté instaurant une période d'interdiction de pêche d'un mois en 2024, 2025 et 2026, "du 22 janvier au 20 février inclus", pour tous les bateaux de huit mètres ou plus.

Or, selon les ONG, le texte comportait "tellement de régimes dérogatoires" pour l'année 2024 qu'il est "rendu inapplicable". "Le juge des référés du Conseil d'État constate que les dérogations prévues vont concerner un grand nombre de navires et donc limiter les effets de l'interdiction de pêche en 2024", rapporte l'institution qui doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire. En 2022, l'observatoire Pelagis a recensé 1380 échouages de petits cétacés entre décembre et avril sur le littoral atlantique.