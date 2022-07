Carburant : quelles voitures pourront vraiment rouler à l'huile de friture ?

Écartons d'emblée la confusion que pourrait créer le libellé de l'amendement, comme le titre de cet article : il n'est pas question de verser directement de l'huile de friture dans votre réservoir à essence. Celle-ci doit d'abord être filtrée selon des règles précises, et de préférence par un professionnel. Cela ne concernera d'ailleurs "que les véhicules au diesel, pas ceux qui fonctionnent à l'essence, ça c'est une certitude", nous explique Christine Rousselle, professeure à l’université d’Orléans et spécialiste des phénomènes de combustion, "à cause d'un problème lié à la question de l’auto-inflammation et à la viscosité du carburant". L'huile végétale n'a en effet "pas du tout la même viscosité que le gazole, et celle-ci dépend beaucoup de la température, ce qui suppose une forte variation entre l'hiver et l'été".

"La conséquence pour l’utilisateur", développe l'experte, "c'est que du dépôt va s’accumuler dans la chambre de combustion, les pistons, ou sur les injecteurs", encore plus en hiver lorsque l'huile sera froide. C'est pourquoi cette huile de friture recyclée ne pourra pas être utilisée à 100%, mais seulement mélangée au diesel, et suppose un entretien régulier des pièces du moteur encrassées par les dépôts.