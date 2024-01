Carnet de voyage : notre périple en Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne

Deux journalistes de TF1 embarquent pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Notre reporter Frédérique Agnès tient un carnet de bord pour nous raconter les étapes de ce voyage extraordinaire. Premier épisode : l’atterrissage à Ushuaïa et la découverte de la ville la plus australe du monde, avant le grand départ.

Des semaines que nous attendons ce jour. "Ushuaïa". Jusqu’ici, un nom évocateur. Aujourd’hui, notre destination. Le grand voyage commence ! Point de départ : aéroport Paris Charles-de-Gaulle. Près de 14.000 kilomètres. Deux avions. Dix-huit heures de vol. Autant de temps à imaginer ce que sera la "ville la plus australe". On sait que c’est l’été la-bas, et que le jour dévore la nuit pour durer plus longtemps. On sait que souvent le vent souffle. Qu’à cet endroit de la Terre de feu, les glaciers côtoient la mer. Quelles découvertes nous attendent ? Quelles rencontres allons-nous y faire ? L’impatience gagne, et pourtant, on profite de chaque instant pour continuer à imaginer, à rêver. Avant de voir.

Jusqu’au bout, Ushuaïa se fait désirer... d’épais nuages ont décidé de nous voiler ses contours. Descente. 6 degrés à 10h30 locales, nous dit l’hôtesse. Descente. Et enfin, la voici. Première impression de cette ville : elle est bien petite au pied des glaciers qui l’entourent et du canal de Beagle qui la borde.

TF1

La ville elle-même ne dégage pas un charme fou. Des maisons colorées le disputent à des immeubles ternes. On l’imaginait plus sauvage. On la découvre très touristique. Boutiques. Cafés. Restaurants. Mais l’urbain n’est pas ce que l’on vient chercher ici. Les tenues en témoignent : vestes polaires et chaussures de randonnée. Nous, comme les touristes, avons sans cesse le regard attiré vers la nature. Tout autour de nous, des glaciers – Martial, Olivia, Cinco Hermanos ("cinq frères" pour ses cinq crêtes). À cette période de l’année, seules leurs cimes sont blanches. D’un blanc clairsemé.

Les touristes moins sportifs se pressent dans le "Tren del fin del Mundo" (le train du bout du monde). Tirés par une ancienne locomotive à vapeur, les wagons suivent le Rio Pipo qui serpente. Le long de cette petite rivière, nous remontons le temps. Dans les oreilles, l’histoire d’Ushuaïa. Début du XXe siècle. Ce n’est qu’un bagne sur une île isolée, destiné aux prisonniers les plus dangereux. Un goulag à l’argentine en somme. Travaux forcés dans un climat hostile une bonne partie de l’année. Les bagnards construisent la ligne de chemin de fer qui permettra à Ushuaïa de se transformer en ville. Le bagne lui sera fermé en 1947.

TF1

Retour en 2024 : nous rencontrons César au pied de l’Olivia, gros bateau de pêche attaqué par la rouille. Image de fin du monde. Un pétrel dérive sur les eaux tranquilles - car oui, très peu de vent finalement durant notre court séjour ! Ici, point de touristes rien que nous au bord du mythique canal de Beagle. Le Malvinas 2 de César, bien plus petit, nous emmène relever la pêche du jour. Des gros casiers, il remonte des crabes, rouges, aux longues et larges pattes. Le fameux crabe royal, spécialité du coin. Un met d’exception (30 euros le kilo, une petite fortune ici) ... à vrai dire, un met destiné aux touristes ; comme nous le dit César en souriant : les Argentins sont des carnivores ! Rien de vaut à leurs yeux une bonne grillade de bœuf. Nous avons goûté les deux… pour nous, le crabe l’emporte avec sa chair épaisse au goût presque sucré.

Déjà, il est temps de poursuivre le voyage. De l’autre côté du Canal de Beagle, nous devinons Puerto Williams petit port chilien. C’est là-bas que nous embarquerons à bord du voilier Persévérance, pour trois semaines dans la Péninsule antarctique.