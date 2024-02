CARNET DE VOYAGE - Antarctique : émotions fortes à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Notre reporter Frédérique Agnès tient un carnet de voyage pour nous raconter les étapes de cette aventure extraordinaire. Haute voltige, empreintes d'explorateur, léopard des mers... Découvrez ici le quatrième épisode.

Aujourd’hui, c’est décidé, nous allons prendre de la hauteur ! Plus précisément, Florian va prendre de la hauteur. Son objectif : le nid de pie juché sur le mât, à 28 mètres du pont. De la place pour un seul et, je dois l’avouer, cela m’arrange bien... Lucas et Grégory l’harnachent solidement. Baudrier, corde, mousquetons et une radio reliée à la passerelle (le poste central de pilotage du bateau). Une caméra dans son sac à dos, une autre accrochée à sa veste, le voici qui s’élance sans appréhension. Quatre-vingt échelons montés prestement, à lui la vue unique sur la baie de Cuverville ! Grand soleil, ciel bleu sans nuage. Là-haut le vent souffle mais pas de quoi entamer la joie de Florian. Tout en haut, on voit mieux la profondeur de l’eau, la partie immergée des icebergs, leur bleu turquoise.

Frédérique Agnès

Florian Le Goïc

Le bateau part. Une demi-heure plus tard, Lucas le capitaine s’enquiert : "Tout va bien ? Pas trop froid ? Tu veux redescendre ?". La réponse se passe de commentaire : "C’est magnifique ! Je ne veux plus jamais redescendre !".

15 heures, le carré se transforme en salle de conférence. Jean-Louis Étienne nous raconte les expéditions de Jean-Baptiste Charcot, médecin français devenu explorateur au début du XXe siècle... Tiens tiens, voilà qui nous rappelle quelqu’un. "Je suis subjugué par l’audace de ces marins. Ils n’avaient pas nos moyens pour traverser ces glaces flottantes et les hauts fonds invisibles. C’est d’ailleurs Charcot qui a cartographié le premier mille kilomètres de ces côtes australes quand il a hiverné en 1904-1905. Son bateau, 'Le Français' était ici-même il y a 120 ans, rendez-vous compte !". Ses yeux pétillent.

Une heure plus tard, nous posons le pied à Port Charcot. Quarante-cinq minutes de marche dans la neige, parfois jusqu’aux genoux. Avec mes vêtements techniques du XXIe siècle, en plein été austral, je suis loin des conditions du rude hivernage de l’explorateur, mais me dire que j’évolue là même où il a marché, ce n’est pas rien. Expérience amplifiée encore : Jean-Louis Étienne ouvre la voie devant moi. Je glisse littéralement mes chaussures dans les empreintes qu’il vient de laisser dans la neige. Et ce n’est pas rien non plus. Marcher dans les pas de deux explorateurs... Je me souviendrai de ce jour de janvier !

TF1

Frédérique Agnès

Arrivée au cairn, monticule de pierres de deux mètres de haut (qui servait de repère aux marins bien avant le temps des GPS). S’arrêter, poser les caméras et les appareils photos. Et s’emplir les yeux. Prendre le temps d’observer. Une douce lumière caresse la baie de la Salpêtrière (baptisée ainsi par Charcot, en hommage à son père, célèbre neurologue dans cet hôpital parisien). Quelques nuages s’accrochent aux cimes des montagnes. À quelques mètres, un skua aux plumes brunes semble chercher du regard une proie à son goût. Prendre le temps d’écouter aussi. Les bruits de l’Antarctique. Le vent qui souffle juste assez pour picoter les doigts sans les raidir. Les craquements des glaciers, tout autour de nous. Le cri d’une colonie de manchots papous au loin. On se plaît à imaginer qu’ils s’adressent à nous, comme un rappel à nos impératifs. Il est temps de redescendre pour rejoindre le Persévérance.

À bord du zodiac, nous croisons la route d’un léopard des mers, le premier que nous voyons depuis notre départ. Posé sur un petit iceberg, il lève nonchalamment la gueule comme pour jauger l’intérêt de ces visiteurs qui viennent perturber son repos. Mais la nonchalance n’est pas ce qui caractérise ce mammifère. Mâchoire puissante, dents pointues, véloce, il est considéré comme le phoque le plus agressif de l’Antarctique. Pas une nageoire de manchot alentour… et pour cause, certains léopards peuvent en engloutir plusieurs dizaines en un jour.

Francis La Treille

Diner. Jeu de société. Éclats de rire. 23 h : un soleil rouge vif embrase le ciel au loin. - 5°C, petite brise polaire. Lucas le capitaine profite du spectacle, seul. Bref moment introspectif. Dans cette vie à dix-neuf, préserver des moments de solitude est nécessaire. Jean-Louis Étienne les affectionne particulièrement. "Je vais me reconnecter à mon cerveau !", lance-t-il de temps à autre. Dans sa cabine, il écrit souvent ou bien se lance dans de savants calculs. Sachant qu’à Paris, un habitant consomme en moyenne 120 litres d’eau par jour, quelle devrait être la taille d’un iceberg pour subvenir aux besoins en eau douce des quelque deux millions de Parisiens pour une journée ? Il nous fait la grâce de ne pas relever les copies…

0h15, l’heure où les passagers et la plupart de l’équipage dorment. Bruit du moteur qui redémarre, pas de course dans le couloir. Florian et moi remontons en vitesse et en pyjama. Lucien, mécanicien sur la fin de son quart de garde et Josselin, matelot sur le début du sien, ont alerté le capitaine. Des icebergs s’approchent trop près du bateau. Pas si gros à la surface, c’est leur partie immergée qui peut faire des dégâts. Les pare-battages, de très grosses bouées rondes, sont vite glissés entre la

coque et la glace. Suffisant pour ce soir. 0h50, fin de l’opération. Il ne fait toujours pas nuit, sombre seulement. Il est temps de dormir.