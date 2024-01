"C'est le réfrigérateur de la planète" : notre périple en Antarctique à bord du Persévérance de Jean-Louis Etienne

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Notre reporter Frédérique Agnès tient un carnet de voyage pour nous raconter les étapes de cette aventure extraordinaire. Troisième épisode : les premiers pas sur l'Antarctique.

Nous avons donc laissé la volcanique île de Livingston derrière nous, cap au sud vers Trinity. Nous sommes encore dans les Shetland du sud, la péninsule antarctique n’est pas pour aujourd’hui. 17 heures, l’île nous fait face, massive, imposante. Avec ses hautes falaises noires juchées sur une énorme couche de glace haute comme un immeuble. Embarcation sur le zodiac. Approche, jusqu’à une distance raisonnable. À tout moment, des pans de glace peuvent s’effondrer. Grégory, le second capitaine, a eu bien raison de ne prendre aucun risque. Grondement sourd comme une longue détonation, annonciateur de l’événement. Un gros bloc se détache lentement puis plonge, créant une bonne vague à la surface de l’eau. Le glacier vient de vêler, selon le terme consacré.

Frédérique Agnès

Nous accostons juste devant des ossements de baleines et la carcasse d’un vieux bateau en bois, traces du début du siècle dernier, quand les cétacés étaient chassés en masse dans cette région du globe. Un peu plus loin, une cabane de bois rouge, vestige d’une station scientifique installée dans les années 50. Sur le perron, un manchot papou posé sur son œuf. Nous grimpons une petite colline et de l’autre côté, ils sont quelques dizaines. Je pourrais les regarder des heures glisser sur la glace et se reprendre agilement, ou moins agilement d’ailleurs. À les voir évoluer avec leur mouvement de balancier, on se dit que Charlie Chaplin s’en est peut-être inspiré pour créer son personnage. En contrebas, une tête dépasse de la glace, comme une tour de contrôle. Le papou s’engage dans ce que l’on découvre être un couloir savamment creusé par les marches successives de ses congénères. Il atteint bientôt le sommet pour rejoindre la troupe.

Frédérique Agnès

Retour à bord du Persévérance. Après les yeux, c’est au tour des papilles d’être joliment sollicitées. Soupe, petit salé aux lentilles, tarte tatin. Et comme une mignardise, savoureuse, un long coucher de soleil. Lumières rasantes rosées et orangées, sans cesse changeantes. Tendres reflets sur les glaciers. La nature nous offre un superbe spectacle vivant. Nuit tranquille dans le jour presque permanent. Réveil azuré. "Baleine !". Le cri nous sort de notre torpeur matinale. Tout le monde se précipite dehors avec appareils photos et caméra. Mais la belle se fait mutine. Une furtive apparition et puis s’en va.

Repas. À la vaisselle, Jean-Louis Etienne qui, comme tout le monde, prend sa part des petites tâches quotidiennes. Évier avec vue panoramique sur les glaciers, s'il vous plait.

TF1

Portal Point est en vue. Débarquement. Et l’on foule pour la toute première fois le continent antarctique. Sur les joues de Marie-José, des larmes. "Ça me paraît irréel de voir ce paysage, tellement beau ! On a l’impression d’être au bout du monde. C’est plus qu’émouvant de voir ce lieu où il n’y a même pas d’animaux. Je crois que c’est encore plus fort parce qu’on ressent complètement l’importance vitale de la nature". Rien à ajouter.

Mais alors que l’on se sentait seuls au monde, deux zodiacs approchent. Échange courtois entre Hervé Le Goff, notre référent scientifique, et le guide de ces touristes venus des États-Unis. Ils partiront d’un côté, nous de l’autre. Il y a suffisamment de place pour se perdre de vue... Étrange quand même de croiser ici, pour la première fois, un bateau de croisière avec sa petite centaine de touristes. Ce bout du monde était encore relativement préservé il n’y pas si longtemps, mais la fréquentation augmente de manière exponentielle. Les chiffres de l’Association internationale des voyagistes antarctiques parlent d’eux-mêmes. 5.000 visiteurs par an il y a une vingtaine d’années. 45 000 il y a sept ans. Autour de 80.000 l’an dernier.

Naturellement, on leur tourne le dos. Et l’on grimpe, loin de cette pollution sonore et visuelle, pour retrouver le silence et rejoindre Jean-Louis Étienne. En 1989-90, il a traversé ce continent. Expédition internationale Transantartica. Lancée avec un autre explorateur, l’Américain Will Steger, elle comprend aussi un Soviétique (pas simple sur le papier dans le contexte de l’époque : la guerre froide qui oppose notamment États-Unis et URSS n’est pas totalement finie). Ainsi qu’un Japonais, un Chinois et un Britannique.

Jean-Louis Étienne et ces autres ont traversé tout le continent glacé à pied, accompagnés de chiens de traineau. Sept mois d’expédition. 6300 kilomètres parcourus. "Ce continent devant nous est géantissime. L’équivalent de 28 fois la surface de la France si l’on faisait un puzzle bien serré, recouvert de 2,5 kilomètres de glace. Il faut se rendre compte : 80% de l’eau douce sur Terre est congelée ici. L’Antarctique est le grand réfrigérateur de la planète, absolument indispensable à l’équilibre du climat. Il faut en prendre conscience, car on voit déjà ici l’effet du réchauffement".

Et alors qu’on regagne le Persévérance au mouillage dans la baie, trois baleines nous offrent cette fois un ballet grandiose. Comme un rappel - au cas où on l’oublierait - que nous ne sommes ici que leurs invités.