Manchots, iceberg et mal de mer : notre périple en Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Notre reporter Frédérique Agnès tient un carnet de voyage pour nous raconter les étapes de cette aventure extraordinaire. Deuxième épisode : la découverte de la vie à bord et les premiers émerveillements.

Deux jours et demi que nous avons quitté Paris. Du tout petit port chilien de Puerto Williams, on aperçoit la grande Ushuaïa de l’autre côté du Canal de Beagle. Dans quelques heures, le grand départ, à bord de Persévérance. On aperçoit la goélette, enfin. Avec sa coque argentée tout en aluminium, elle se distingue dans la baie. Zodiac en approche. Grégory, le second capitaine, barbe de trois jours, sourire aux lèvres, et Josselin, jeune matelot encore réservé, nous accueillent. Nous venons de rencontrer Marie-José et Francis, un couple de septuagénaires qui sera de l’aventure. Ensemble, nous avalons bien vite la petite distance qui nous sépare du voilier. Quarante-et-un mètres de long et deux grands mâts qui s’élancent dans le ciel. Imposant.

F. Agnès/F. Le Goic

Une petite vie s’est déjà installée à bord. Nous rejoignons un groupe de quinze. Il y a les huit membres d’équipage, des scientifiques de la mission Polar POD (on aura l’occasion d’y revenir), d’autres venus faire leurs expériences dans ces zones encore peu documentées. Avec le caméraman Florian et moi, nous serons dix-neuf personnes. Dix-neuf à vivre ensemble pendant trois semaines. Une expérience en soi !

Une porte s’ouvre, Jean-Louis Etienne apparaît. On a en tête ses courses autour du monde avec Éric Tabarly, ses traversées de l’Arctique et de l’Antarctique, ses expéditions vers les plus hautes cimes, l’Everest, notamment. Mais l’explorateur, 77 printemps et déjà mille vies, se révèle un être simple, volontiers pédagogue, rieur souvent, attentionné.

Passons l’installation, les consignes de sécurité et autres conseils de vie en commun. Tutoiement immédiat. Diner décontracté. Soupe, poisson à la plancha, légumes, tarte poire-amande. Un aperçu seulement des talents de cuisinier de Jordan. 22h30 : l’ancre est levée. Météo clémente, mer d’huile. Le bateau s’engage dans le canal de Beagle. Le soir tombe. Il est bientôt l’heure de regagner nos cabines. L’excitation nous tient éveillés. Et, il faut bien l’avouer, l’appréhension aussi un peu : demain, nous nous engagerons dans le passage de Drake. Ses surnoms : le "Drake lake" (aussi calme qu’un lac) ou le "Drake shake" (aussi agité qu’un shaker de cocktail). Suspense...

Dans la tête, ces vagues, ces creux et le sentiment d’être privilégiée. Aller en Antarctique mérite bien qu’on s’acquitte de ce ticket d’entrée. Frédérique Agnès

Petit matin. Le bruit d’un objet qui valdingue dans la cabine nous réveille. Fin du suspense. "Mer très forte". Comprendre des creux de quatre à six mètres. Depuis les premiers explorateurs, nombre d’embarcations n’ont pas résisté à la fureur du Drake. Lucas Zamecnik le capitaine, pull bleu marine et bonnet vissé sur la tête, nous le rappelle, presque solennellement : il faut rester humble face aux éléments. Le danger est réel, si l’on veut s’aventurer à la proue du bateau, obligation de s’arrimer à la ligne de vie. Sécurité absolue, pas question de tomber dans cette eau à deux degrés, dans cette agitation, on n’y survivrait pas. Voilà qui est dit.

Sur le bateau, le monde se divise en deux. Ceux qui gambadent et les autres. Florian et moi faisons définitivement partie de la seconde catégorie. Face aux éléments puissants, à ces vents surnommés les quarantièmes rugissants, nous sommes peu de choses. 50 nœuds enregistrés ce jour-là, plus de 80 km/heure. La position debout est définitivement inconfortable. Hauts le cœur. Humilité. Retour à la cabine pour retrouver la position allongée, bien plus supportable pour ce qui me concerne. Dans la tête, ces vagues, ces creux et le sentiment d’être privilégiée. Aller en Antarctique mérite bien qu’on s’acquitte de ce ticket d’entrée.

F. Agnès/F. Le Goic

Vingt-quatre heures plus tard, nous voici pour la plupart "amarinés" comme on dit. Les corps s’habituent. Largué, le mal de mer. Droit devant, les premiers émerveillements nous attendent. Encore une journée et une nuit de navigation et au réveil, admiration pour tout le monde, des vieux loups de mer aux novices. Cécile, médiatrice scientifique chargée de relater l’expédition à des milliers d’élèves en France, a un regard d’enfant en découvrant le premier iceberg. "On a beau l’imaginer, c’est différent de le voir en vrai. Ça prend aux tripes, c’est de l’émerveillement total. Et en plus, on a des baleines qui sont venues nous accueillir". Devant nous justement, l’une d’elles vient souffler à la surface. Quelques manchots sautent près du bateau. Haut-parleur, sourire dans la voix de Lucas : "Chers passagers, bienvenue dans les îles Shetland du sud. Nous avons Snow Island à babord et Livinsgton Island à tribord".

Livingston, c’est là que nous ferons nos premiers pas sur la terre ferme. Montagne noire volcanique. Glacier blanc perçant. Contraste assuré. Avec une touche de mousse verte pour nous rappeler qu’on est en technicolor. Avant de débarquer, Hervé, le référent scientifique de l’expédition, donne les ordres. Sécurité bio-antarctique oblige, il faut tout nettoyer, brosser et aspirer nos vêtements, bonnets, matériel et passer les bottes dans un pédiluve avant de monter sur le zodiac. Mesures de protection nécessaires et obligatoires des espèces que nous allons rencontrer.

F. Agnès/F. Le Goic

Dans le sable noir, l’empreinte de nos pas. On lève la tête pour découvrir des centaines de manchots à jugulaire et de manchots papous, reconnaissables pour les premiers au trait noir finement dessiné sur le blanc de leur cou et pour les seconds à leur bec rouge. Odeur puissante. Bruit fort. Nous sommes bien sur leur territoire. Et les voici qui se dandinent. Un peu à l’écart de la colonie, l’un, peut-être plus solitaire que les autres, sautille de pierre en pierre. Là, un adulte régurgite directement dans le bec de son petit. Dans quelques semaines, il devra se débrouiller seul.

F. Agnès/F. Le Goic

Un peu plus loin, des voisins autrement plus imposants, quelques éléphants de mer affalés, quand ils ne se dressent pas

l’un contre l’autre. Les poitrails s’entrechoquent. Les cris sont rauques et puissants. On hésite, début de querelle animale ou jeu de séduction ? Nous nous invitons chez eux, pas question de les déranger alors, pour nous dire son ravissement, Cécile la médiatrice chuchote. Deux heures d’un spectacle rare. "Et ce n’est que le début !", nous dit-on...