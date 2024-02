"Nos cœurs sont là-bas" : émouvante rencontre avec des scientifiques ukrainiens au beau milieu de l'Antarctique

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Notre reporter Frédérique Agnès tient un carnet de voyage pour nous raconter les étapes de cette aventure extraordinaire. Découvrez ici le cinquième épisode, notamment marqué par la visite d'une station de recherche ukrainienne.

À naviguer entre les îles de la péninsule antarctique, on oublie peu à peu la notion du temps, du nombre de jours passés ou à venir… on sait simplement que d’innombrables images sont déjà imprimées sur nos rétines. Francis, le photographe, Marie-José, la passagère, et Cécile, la médiatrice scientifique, tiennent leur carnet de bord pour ne rien oublier de tous ces moments. Aujourd’hui, direction Winter Island pour un entrechoc d’époques et de réalités. Le zodiac serpente entre des îlots rocheux. Au loin, une maison noire. Wordie House, base météorologique britannique établie en 1935, détruite (peut-être par un tsunami) puis reconstruite en 1947. Des instruments rongés par la rouille, une vieille machine à écrire Imperial. Dans une autre pièce au

plafond très bas, un gros poêle en fonte. Et l’on se prend à imaginer les chercheurs, regroupés ici pour profiter de la chaleur quand les éléments se déchainaient dehors.

Frédérique Agnès

Frédérique Agnès

On les devinerait presque dans la cuisine attenante laver la vaisselle dans l’évier ou réchauffer les petits pois de vieilles boîtes de conserve. Derrière un pan de mur, six lits superposés, une grande table, une cible de fléchettes, un jeu de backgammon. Ils ont vécu ici, mangé, dormi, discuté, joué même pour passer le temps. Dans un petit bureau, assis sur une chaise en bois, Hervé, le référent scientifique, est plongé dans de vieux rapports laissés sur place. On le sent touché par les lieux, admiratifs de ces hommes. "Les débuts, c’était il y a presque un siècle ! Quand on lit les conditions dans lesquels ils travaillaient, on se dit qu’on est des joyeux rigolos nous". Wordie House a été classée monument historique et, à ce titre, conservée en l’état par les Britanniques. Précieux musée que celui-ci pour entretenir la mémoire. Rappeler qu’ici, il y a presque 90 ans, a débuté la plus grande campagne de recherche météorologique en Antarctique. Elle se poursuit aujourd’hui encore.

On entrevoit au loin la base de Vernadsky. Originellement britannique, elle a été cédée à l’Ukraine en 1996. Sur le ponton, deux grands gaillards sont là pour nous accueillir. "Mesdames et Messieurs, bienvenue…", la suite sera en anglais. Bogdan Gavrylyuk, 51 ans, géophysicien, est le chef de base. On le sent heureux, ému même, de revoir Jean-Louis Etienne. Il voue une admiration

sans bornes à l’explorateur.

Frédérique Agnès

À ses côtés, le jeune Vladym (photo ci-dessous), biologiste de 31 ans, est en tee-shirt quand nous sommes tous en polaire et blouson. "C’est l’été, il fait bon !". Soit. Il nous raconte son travail sur les mammifères marins, et notamment l’impact du changement climatique dans cette région du globe. "La surface de glace dans cette partie de la péninsule antarctique diminue, il y a des courants plus chauds. On voit ces changements chaque année. Et cela a un impact évident, par exemple, sur

les phoques mangeurs de crabe et les léopards des mers qui doivent migrer plus au sud".

Frédérique Agnès

Et quand on lui demande si la vie n’est pas difficile sur cette île au climat souvent hostile, depuis dix mois, il nous répond : "Vous savez, chacun de nous se réveille tous les matins en pensant à l’Ukraine, à nos proches là-bas, aux soldats qui se battent. On s’informe, on s’inquiète, on prend des nouvelles. Nos cœurs sont là-bas. Si nous sommes ici, c’est pour faire rayonner notre pays à travers ce programme international de recherche."

On rejoint Bogdan dans son bureau. Le chef de base nous parle notamment du réchauffement climatique largement documenté par les météorologistes qui se succèdent dans cette station. "En une trentaine d’années, la température moyenne a augmenté de 1,5 à 2 degrés dans la péninsule. C’est un changement majeur !", nous dit-il. On lui demande s’il analysera ses propres données de géophysique à son retour en Ukraine. "Non. Vous savez, j’ai passé cinq mois au front avant que le gouvernement ukrainien ne décide finalement de me renvoyer en Antarctique. Dans deux ou trois mois, quand la mission sera finie, je retournerai à la guerre", nous dit-il pudiquement en touchant son bureau en bois de la main. Il évoque sa ville

natale, Kharkiv, lourdement bombardée. L’université où il travaillait, détruite. Une fragilité le gagne... on sent le moment venu de le laisser en paix.

Nous décidons de monter à l’étage et tombons sur Jordan, dans la cuisine, en pleine discussion avec son confrère Andriy. Échange de recette. Pain français contre bortsch. D’ailleurs le cuisinier nous a préparé une surprise, nous repartons à bord du Persévérance avec son potage pour les 19 que nous sommes. Et au dîner, nous respectons scrupuleusement ses consignes : d’abord un morceau de lard et de l’oignon cru, suivi d’une lampée de vodka et après seulement, on peut attaquer la soupe de

chou, betteraves et carottes, agrémentée d’aneth et d’une généreuse cuiller de crème fraîche. Est-ce l’effet des shots de vodka, pourtant raisonnablement dosés, après le dessert, nous voici six ou sept à esquisser quelques pas de danse sur un air de Véronique Sanson. "Chanson sur ma drôle de vie" pour clore une drôle de journée aux découvertes et aux émotions contrastées.