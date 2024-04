CARTE - Ce que le périple de "Clément le coucou" nous dit pour les futurs parcs éoliens offshore

Un programme de recherche permet de suivre la migration des oiseaux en lien avec le développement de l'éolien en mer le long du littoral français. Les oiseaux sont suivis à l'aide de balise et fin mars, le trajet d'un coucou gris a marqué l'arrivée du printemps. Ces recherches doivent notamment permettre de mieux connaître les routes et les habitudes de l'avifaune.

Des hirondelles, des flamants roses, des sternes, des faucons pèlerins, des courlis cendrés, des bécassines et... un coucou : tous ces oiseaux font partie du projet "Migratlane", entre autres porté par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office français de la biodiversité (OFB). Plusieurs individus d'une soixantaine d'espèces sont équipés de balise pour suivre leurs déplacements et faire en sorte que les futurs parcs éoliens offshore prennent en compte les couloirs de migration de l'avifaune.

Baptisé "Clément", un coucou gris vient tout juste de faire son retour en Europe, après la période de migration : "Le printemps est arrivé", conclut Frédéric Jiguet, ornithologue et professeur au MNHN. La carte publiée par l'expert sur LinkedIn (voir ci-dessous) permet de réaliser l'ampleur du trajet effectué par l'oiseau. La balise de cinq grammes, qui ne transmet des données qu'au retour de l'oiseau en Europe, raconte aussi que Clément a passé l'hiver en Angola.

Clément le coucou porte une balise permettant de suivre sa trajectoire. - MHNH/OFB

"La traversée printanière du Sahara s'est faite en un seul vol, partant le 28 mars matin du Mali, avec des hauteurs de vol atteignant 6500 mètres au-dessus du désert", relève Frédéric Jiguet, expliquant que l'oiseau vole haut pour avoir moins chaud. Puis, Clément a quitté l'Algérie pour traverser la Méditerranée entre 4 000 et 5 000 mètres d'altitude, avant de survoler l'eau au niveau des Baléares, puis la Catalogne. "L'oiseau ne s'arrêtera pour la première fois que deux jours plus tard, le 30 mars à 7h, dans les montagnes catalanes", note encore le spécialiste.

Des pointes à 100km/h

Du Nord du Mali à la Catalogne en 48 heures ? Ce n'est pas un poisson d'avril. "Il a utilisé les vents d'altitude pour voler à 90 voire 100 km/h, vitesse au sol, explique Frédéric Jiguet. Mais il a surtout été emporté par le vent."

Le suivi de "Clément le coucou", comme celui des autres oiseaux du programme, doit permettre de "documenter l'utilisation des eaux marines françaises par les oiseaux migrateurs terrestres et marins pour aider à une planification de l'éolien offshore responsable vis-à-vis de la biodiversité". En gros : comment penser les parcs de pâles en fonction des couloirs migratoires empruntés par l'avifaune.

Le trajet parcouru par Clément le coucou. - MNHN/OFB

"La planification des aménagements maritimes pour la transition énergétique doit s’accompagner d’une bonne connaissance des espèces animales qui fréquentent ces espaces afin d’en assurer la préservation", peut-on lire sur le site du programme.

Au-delà des flux migratoires, le programme de recherche permet d'étudier les comportements et les altitudes en vol, les zones maritimes d'importance pour les oiseaux marins et terrestres, mais aussi les chauves-souris. Ces données doivent aussi permettre d'estimer le flux d'individus et d'identifier les zones d'alimentation et de repos.