CARTE - Fuites d'eau : quels sont les départements bons (ou mauvais) élèves ?

Au sein de la ville, l'équivalent de 320 piscines olympiques d'eau potable est perdu tous les ans. Faute d'investissement pendant des années, la municipalité gère l'urgence et remplace les canalisations une par une. Mais le chantier est colossal, explique Marc Botin, président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. "On est sur un secteur et une géographie relativement ruraux sur notre territoire, et on a aussi des kilomètres de réseau d'eau qui passent en pleins champs. D'où la difficulté de trouver des fuites", précise-t-il.

La ville de Sens n'est pas une exception : en moyenne, un litre d'eau potable sur cinq serait perdu en France. La carte ci-dessous présente, en rouge, les départements qui comptent le plus d'eau gaspillée. En vert, les bons élèves, comme le Morbihan ou l'Ille-et-Vilaine.