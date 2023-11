Fonte des glaces : quel sera l'impact de la hausse du niveau de la mer sur votre commune ?

Plus globalement, c'est tout le littoral français qui se retrouverait totalement chamboulé par une hausse du niveau de la mer d'1 mètre avec des quartiers de Bordeaux (Gironde) sous l'eau, la disparition de l'étang de Thau (Hérault), le bassin du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) impraticable, l'étendue de la presqu'île de Giens et l'île de Porquerolles (Var) fortement réduite ou des zones entières recouvertes d'eau de mer entre Le Havre et Rouen (Seine-Maritime). Si les risques sont importants, le niveau de l'eau sur les zones concernées n'augmentera pas de façon soudaine. Les villes et régions côtières seront d'abord touchées par une hausse des submersions marines temporaires et permanentes. Des événements qui aggraveront l'érosion du littoral, entraînant un recul de la côte et un baissement du niveau des plages.

Par ailleurs, si l'élévation du niveau de la mer est inéluctable - quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre - son ampleur comporte encore des incertitudes et dépend notamment de la capacité des pays à diminuer ou non leurs émissions de GES ou de la rapidité et de l'ampleur de la fonte des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland.