80% des nappes souterraines en déficit d'eau : quel effet aura le retour tardif de la pluie sur la sécheresse ?

Et cela, ce n’est qu’en surface. L’inquiétude principale concerne surtout nos sous-sols. En février 2022, moins de 50% des nappes souterraines avaient des niveaux inférieurs à la normale. Le mois dernier, elles étaient 80% à être en déficit d’eau. La pluie a beau arriver, c’est trop tard. "Il faudrait au moins trois mois de pluies intenses pour revenir à un rechargement complet des nappes. On ne les a pas ces trois mois. On a un mois, un mois et demi devant nous", explique Thierry Vatin, directeur général de l’agence de l’eau Artois-Picardie.

Si on ne les a pas, c’est parce qu’à partir d’avril, le début du printemps, si de la pluie tombe, elle servira directement aux arbres, à la végétation, et le niveau des nappes phréatiques, lui, n’augmentera plus.