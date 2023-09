Sécheresse : dans quelles régions les nappes phréatiques sont-elles au plus bas ?

Les nappes situées dans le bassin parisien, le nord de la France, le reste de l'Alsace et les régions situées sur un axe allant des départements charentais à l'Aveyron ont un niveau "autour de la moyenne" ou "modérément bas". Enfin, la situation est meilleure que la normale en Bretagne, dans la région Champagne et une partie du Pas-de-Calais et de la Somme.

Ces bonnes nouvelles pour certaines régions ne signifient pour autant pas que les arrêtés de restrictions sont levés. Au 14 septembre, de nombreux arrêtés sont encore en vigueur dans le centre-ouest, le sud-ouest, la vallée du Rhône, le bassin de la Saône ou bien encore l'arc méditerranéen. En juillet dernier, 70 départements étaient concernés par des arrêtés limitant les usages de l'eau.

Pour sortir de ces niveaux de crises, le BRGM rappelle dans son dernier bilan les trois conditions nécessaires : "Des pluies fines, mais importantes et bien réparties spatialement et dans le temps, des sols humides, une faible demande en eau des végétaux et une nappe sensible aux évènements météorologiques". Dans certains cas, notamment pour le sud de l'Alsace ou le couloir Rhône-Saône, aucun épisode de recharge n'est "attendu avant l’automne, avec la mise en dormance de la végétation et la reprise des pluies", avance le BRGM.