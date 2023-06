CARTE - Séisme en France : où se situent les zones de sismicité ?

Sur le territoire, d'autres zones sont encore plus propices aux séismes. C'est notamment le cas des massifs montagneux, comme les Alpes ou les Pyrénées, ainsi que le sud de l'Alsace. Pour trouver des zones de sismicité fortes, il faut se rendre aux Antilles. La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont classés au niveau le plus élevé.