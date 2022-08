CARTES - Sécheresse : pourquoi cette année est-elle déjà historique ?

Des vagues de chaleur qui se succèdent, et une sécheresse de plus en plus accrue. Après un mois de juillet historiquement sec (seul mars 1961 a connu un déficit de précipitations plus important), la situation devrait encore s'aggraver dans les prochains jours, malgré des orages prévus dans quelques départements qui ne suffiront pas à pallier le déficit de pluie. À tels points que les précédents sont rares.

D'après Météo-France, "cette situation constitue un événement comparable aux sécheresses des années 1976 et 2003". Avec une différence notable : cette fois, tous les départements sont concernés. Toujours selon l'agence météorologique, en 1976, l'arc méditerranéen et la Corse avaient été épargnés (voir carte ci-dessous).