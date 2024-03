"Un changement d'échelle" : le coût colossal des catastrophes climatiques pour les assureurs en 2023

La fédération France Assureurs rapporte que les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards d'euros en 2023. Un montant qui s'élevait déjà à 10 milliards d'euros l'année précédente. Le secteur alerte sur un "changement d'échelle".

Un montant vertigineux. Les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs l'an passé, faisant de 2023 "la troisième année la plus grave en termes de sinistres climatiques", rapporte Florence Lustman, présidente de la fédération France Assureurs.

En 2022, les événements climatiques avaient coûté 10 milliards d'euros aux assureurs, tandis que la pire année jamais enregistrée reste 1999, lorsque les tempêtes Lothar et Martin avaient fait grimper ce chiffre à 13,8 milliards d'euros (en euros constants).

Une moyenne qui ne fait qu'augmenter

La présidente de France Assureurs alerte sur un "changement d'échelle" en termes de risque climatique. Dans les années 2000 à 2008 "on était en moyenne à 2,7 milliards d'euros par an". Ensuite, entre 2010 et 2019 "on est passé à 3,7 milliards. Et si je prends la moyenne sur les quatre dernières années, dont 2022 et 2023, je suis à six milliards", décrit-elle.

L'année 2023, la deuxième la plus chaude de l'histoire en France après 2022, a connu de nombreux phénomènes extrêmes, rappelle France Assureurs. Parmi eux, "15 phénomènes venteux, avec des vents de plus de 150 km/h", notamment les tempêtes Ciaran et Domingos "qui ont touché le nord-ouest et ont occasionné 517.000 sinistres pour un coût de 1,6 milliard d'euros". Mais aussi "14 inondations avec à chaque fois, plus de 15 communes qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle", dont celles dans nord de la France, le Pas-de-Calais en particulier, qui ont fait "40.000 sinistrés".