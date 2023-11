Ce que vous devez mettre en pratique pour réduire les gaz à effet de serre de vos animaux de compagnie

Les maîtres y pensent moins et les vétérinaires ne les alertent pas suffisamment, mais les antiparasitaires externes demeurent de véritables bombes à retardement pour la biodiversité. "Ce sont des pesticides et biocides. Ces molécules, à l’instar du fipronil, sont interdites pour l’alimentation humaine. Persistantes bioaccumulables et toxiques, elles se dispersent dans l’environnement sans qu’il n’y ait d’étude sur leur impact concret sur la biodiversité", constate Floriane Lanord. Les antiparasitaires, souvent déposés sur le cou de l’animal au moyen d’une pipette ou diffusés à moindre échelle sous la forme d’un collier permanent, se disséminent partout également à l’intérieur de notre domicile. "Ça peut être dangereux pour des enfants qui marchent à quatre pattes et les femmes enceintes ne doivent pas manipuler ces produits toxiques. Il ne faut pas asperger son chien ou son chat comme si de rien n’était et bien lire les précautions d’usage : mettre des gants, ne pas dormir avec son animal et ne pas le toucher pendant plusieurs jours", prévient la vétérinaire. Pour en savoir plus, l’association Santé environnement France a publié début novembre un guide d’utilisation des antiparasitaires externes.

La jeune vétérinaire remarque les mêmes effets sur les vermifuges, ingérés par voie orale. Elle propose d’observer le comportement de son animal et l’environnement dans lequel il évolue : "Il faut se demander si mon animal a besoin de ces antiparasitaires. Vermifuger quatre fois par an suffit à le protéger. Les chats d’intérieur n’ont pas besoin de l’être autant. Si vous vous promenez dans des bois avec une faune maîtrisée (pas de renards par exemple), vous pouvez également restreindre la vermification. À l’image des humains plus ou moins sensibles aux moustiques, chiens et chats peuvent repousser naturellement puces et tiques. Certains chats ne vont jamais en ramener." Elle rappelle que les tiques ne sont pas graves pour les chats, tandis qu’elles transmettent aux chiens la maladie de la piroplasmose. "Ne prenez pas de risques avec un chien à poils longs et continuez à traiter pendant les hivers doux", conseille la praticienne.

Il existe des antiparasitaires externes naturels. À base de vinaigre des quatre voleurs ou de cidre, d’huile essentielle de lavande, de terre de diatomée ou de bicarbonate de sodium, ils préviennent l’arrivée de tiques ou de puces sans agir en cas d’infestation. "Cela vaut le coup d’essayer ces produits. Attention, moins puissant, il faut les appliquer avant chaque balade, ce qui peut devenir fastidieux. Le maître doit rester motiver", avertit Floriane Lanord. Elle assure que certaines médailles repoussent les parasites, "des vétérinaires la remboursent si ça ne fonctionne pas, mais ils ont peu de retours", ajoute-t-elle.