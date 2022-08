"Cela ne sert à rien de planter un an après le feu" : comment faire renaître la nature après les incendies ?

Suite à un incendie, faut-il systématiquement mettre en place une politique de replantations ?

La stratégie que l'Office national des Forêts mène en forêts publiques est de favoriser leur renouvellement naturel, sans forcément passer par des plantations. Les stratégies seront différentes si c'est une forêt de résineux ou si une forêt de feuillus, mais ces deux types d'arbres sont adaptés pour assurer leur renouvellement. Quand on a des forêts incendiés, on va réhabiliter l’espace, couper les arbres brûlés, faire de la place et laisser les essences présentes donner. On ne va pas avoir 100% de renouvellement naturel dès la première année. Des fois, cela s'étale sur 10 ans. Mais c'est la nature, le processus prend du temps et globalement, le renouvellement se fait, même dans la durée.

Pourquoi ne pas aider la nature en replantant directement ?

Tout acte de plantation est un acte hyper fort. Dans les Bouches-du-Rhône, on a des retours d’expériences de plantations post-incendie qui ont été faites dans les années 1980. On avait alors tout de suite replanté parce qu’on avait peur que rien ne vienne. Aujourd’hui, 40 ans après, les plants qu’on a plantés se font supplanter par toute la régénération qui est arrivée, cinq ans ou dix ans après. Les plants qu’on a plantés sont quatre fois plus petits que la régénération naturelle qui a poussé bien après l’incendie. La forêt a sa propre dynamique et il lui faut du temps pour qu’elle se remette en place.

Cela ne sert donc à rien de planter un an après le feu, parce qu’on craint de ne pas avoir de semis. D'autant plus que planter, cela coûte. On en a à peu près pour 15.000 euros l'hectare. Même si c’est moins rapide, il est plus simple de travailler et d’accompagner ce que nous donne la nature plutôt que de planter.