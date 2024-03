"Déforestation importée" : de quoi parle-t-on ?

L'Union européenne veut interdire dès 2025 l'importation de cacao, café, soja et autres produits s'ils sont issus de terres déboisées. Le texte a été adopté l'an dernier par le Parlement européen, mais plusieurs États veulent faire marche arrière, au nom de la protection des agriculteurs. La France, elle, soutient toujours le dispositif, mais défend l'idée de "marges de manœuvre".

C'est l'un des textes phares du Green Deal, le fameux Pacte vert européen, et il a été voté par le Parlement européen en avril 2023 : ce règlement prévoit d'interdire dès 2025 les importations de produits (cacao, café, soja, huile de palme, bois, viande bovine, caoutchouc) s'ils sont issus de terres déboisées.

C'est ce qu'on appelle la déforestation importée. En achetant des produits ayant contribué à la déforestation ailleurs dans le monde, les consommateurs participent à la disparition des forêts en Amazonie ou en Asie du Sud-Est. Tout comme ils participent aux émissions de gaz à effet de serre chinoises, par exemple, en achetant des produits "made in China" (on parle ici "d'émissions importées").

Au total, l'Union européenne représente 16% de la déforestation mondiale à cause de ses importations (surtout soja et huile de palme) : ce qui fait d'elle le deuxième destructeur de forêts tropicales derrière la Chine, selon le WWF (chiffres de 2017).

Pas de soja brésilien pour les bêtes françaises

Mais le texte, comme beaucoup de lois du Pacte Vert, se prend à son tour les pieds dans la crise agricole. Car ce réglement s'applique aussi à l'activité des agriculteurs : dès le 30 décembre 2024, ils ne pourront ni importer du soja issu de la déforestation au Brésil pour nourrir leurs bêtes, ni exporter leurs produits s'ils ont été cultivés sur des terres dégradées ou déboisées en Europe.

Plusieurs pays européens, emmenés par l'Autriche, ont donc demandé une révision du règlement au motif qu'il pourrait nuire aux agriculteurs européens, selon un document dévoilé par l'agence Reuters.

"L'objectif global convenu de lutter contre la déforestation dans les pays tiers ne doit pas se faire au détriment de l'économie européenne, en particulier du secteur agricole et forestier européen", peut-on lire dans ce document également été signé par la Finlande, l'Italie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Ces États défendent notamment l'idée que les producteurs issus de pays "à faible risque" de déforestation soient exemptés de ce dispositif : comme l'Autriche, par exemple, où les forêts sont plutôt en bonne santé.

Ces pays craignent aussi la lourdeur de la procédure, avec des certifications nécessaires qui ne seront pas prêtes, selon eux, au 30 décembre.

La France n'appelle pas au report du règlement Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

Des informations faisant état d'un soutien de la France à cette démarche ont en revanche été démenties. "La France n'appelle pas au report du règlement", a fait savoir mercredi le cabinet du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, rappelant qu'il représente "une avancée majeure pour la protection des forêts tropicales, de leurs puits de carbone et de la riche biodiversité qu'elles hébergent."

Mais l'entourage du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau précise : si la France est bien en faveur du règlement, elle "partage certaines des préoccupations formulées par l’Autriche concernant sa mise en œuvre". Et demande un texte "efficace et qui ne crée pas de distorsion de concurrence qui aurait pour effet de pénaliser l’industrie UE qui est une des plus vertueuses sur le volet environnemental".

"Nous demandons à la Commission et aux États membres de poursuivre collectivement ce travail pour dégager les marges de manœuvre nécessaires, en particulier lorsque les productions agricoles ne présentent pas de risque du point de vue de la déforestation, et à produire des avancées concrètes rapides", ajoute encore le cabinet du ministre, évoquant "des marges de manœuvre".

En gros, la France ne soutient pas clairement la demande de report ou de révision du règlement, mais elle a entendu les inquiétudes, notamment des agriculteurs, et demande de la souplesse dans son application pour les producteurs et l'industrie en Europe.

Le commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, s'est rendu en Amérique du Sud ce mois-ci pour tenter d'apaiser les craintes nées de ce texte. "Il est très étrange que, 100 jours avant les élections [européennes], nous trouvions soudainement des problèmes dans la législation dont nous discutons depuis deux ans et demi", a-t-il déclaré lundi à son retour.

Certains craignent que ce contexte électoral ne laisse une large place au "green-blaming" qui consiste à faire de l'écologie (et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou préserver les écosystèmes) le bouc-émissaire de toutes les difficultés économiques rencontrées, notamment dans le secteur agricole.