Les petits gestes du jardin pour protéger nos plantes en période de sécheresse

Cette technique est très efficace pour éviter l’évaporation de l’eau. En plus de conserver l'humidité du sol, elle limite le développement des adventices. N'hésitez pas à utiliser les résidus d'herbes tondus et préalablement séchées ou de l'écorce pour pailler le pied de vos arbres et de vos plantes. Il suffit ensuite de les arroser, l'eau s'écoule ainsi plus lentement et vos plantes restent au frais.