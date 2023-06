Chaleur, incendies, sécheresse… L'année 2022, un avant-goût du futur, selon le Haut Conseil pour le Climat

Pour cause, "les facteurs climatiques générateurs d’impacts vont continuer à s’intensifier", alerte le comité d'experts : "À l’avenir, il y aura de plus en plus d’années comme 2022, qui vont aussi aller en s’intensifiant tant que la neutralité carbone n'est pas atteinte au niveau mondial", signale Corinne Le Quéré. Le HCC relève ainsi que la température record enregistrée en 2022 "serait la température moyenne en France à l’horizon 2050-2060 pour un réchauffement planétaire à 2°C". Un seuil que les pays se sont engagés à ne pas dépasser lors des accords de Paris en 2016, mais qui semble déjà hors de portée.

Ce réchauffement à +2°C est d'ores et déjà "pratiquement inévitable" dans notre pays, qui se réchauffe plus vite que la moyenne planétaire, selon le rapport. Sur la dernière décennie, le monde s’est réchauffé de 1,15°C, contre 1,9°C dans l'Hexagone, principalement parce que la température sur les continents grimpe plus vite qu'au niveau des océans.

Une trajectoire de réchauffement à +4°C d'ici la fin du siècle en métropole, à laquelle le gouvernement veut se préparer, est ainsi "cohérente" selon le HCC, qui signale toutefois que les températures pourraient monter encore plus haut certaines années, à cause de la variabilité naturelle. D'après ses projections, un enfant né en 2020 pourrait ainsi vivre dans un monde jusqu'à +5°C en 2090, lorsqu'il aura 70 ans, si les émissions de gaz à effet de serre restent fortes à travers le monde. Dans des scénarios plus optimistes, avec des niveaux d'émissions intermédiaires, ce niveau de réchauffement descendrait à +2 ou +3°C.