Chaleurs extrêmes, incendies, inondations : les catastrophes météo ont tué près de 200.000 personnes en Europe en 40 ans

Le bilan est de plus en plus lourd face aux catastrophes météorologiques qui se multiplient en raison du changement climatique d'origine humaine. Entre 1980 et 2021, les canicules, incendies et autres inondations ont coûté quelque 195.000 vies et près de 560 milliards d'euros en Europe, a estimé mercredi 14 juin l'Agence européenne de l'environnement (AEE). "Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont causé des pertes économiques estimées à 560 milliards d'euros dans l'UE entre 1980 et 2021, dont seulement 170 milliards d'euros (30%) étaient assurés", a relevé l'agence européenne, qui met en ligne un nouveau portail rassemblant les données les plus récentes relatives à l'impact de ces événements.

Le rapport présenté mardi a été largement revu à la hausse depuis février 2022, date du dernier bilan publié par l'AEE. Il s'élevait alors à 510 milliards d'euros et 142.000 morts pour la période 1980-2020. La hausse de la facture pour les pays européens s'explique par les inondations en Allemagne et en Belgique en 2021, qui ont coûté près de 50 milliards d'euros. Concernant le nombre de victimes, il s'explique par un changement de méthodologie utilisée en France et en Allemagne, précise l'Agence européenne.