3500 milliards de tonnes de CO2 : le danger des réserves de gaz, pétrole et charbon pour la planète

Le monde regorge de réserves gigantesques d'énergies combustibles qui pourraient mettre la planète en péril. C'est ce que pointe un inventaire inédit, publié lundi 19 septembre, par Carbon Tracker et Global Energy Monitor. Selon le document, les réserves de pétrole, de gaz et de charbon représentent 3500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui seraient libérés si ces ressources étaient totalement produites et utilisées, mettant à mal les objectifs climatiques mondiaux.

Ces 3500 milliards de tonnes équivalent à "plus que toutes les émissions produites depuis la révolution industrielle" et "plus de sept fois le budget carbone restant pour respecter la température limite de 1,5°C", indiquent les auteurs de cet inventaire. Cette notion de "budget" carbone renvoie à la quantité de CO2 pouvant être émise pour un résultat donné, en l'occurrence l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat. Le réchauffement depuis l'ère industrielle, qui a été alimenté par les énergies fossiles, a déjà atteint 1,1°C, entraînant une série de catastrophes.