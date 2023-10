Changement climatique : 74 députés de la majorité signent un appel pour la forêt

"Il ne s'agit pas de mettre l'économie forestière en opposition à l'écologie", prévient la députée, rapporteur de la mission sur l'adaptation des politiques forestières au changement climatique. "On a besoin de forêts de production, car on a besoin de matériaux durables, mais on a aussi besoin de protéger nos forêts. Il ne faut pas couper n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Mais il faut s'adapter aux différents territoires et trouver un équilibre en fonction du bois dont on aura besoin."

Selon l'élue de Gironde, il s'agit de solliciter les acteurs publics et privés pour réfléchir, par exemple, aux espèces plantées - avec la nécessité de les diversifier, car les monocultures sont plus fragiles, tout en prenant en compte les spécificités régionales, comme les pins dans les Landes par exemple - ou à la nécessité de mutualiser les petites parcelles, dont certaines sont aujourd'hui en déshérence. "Il faut réduire le stress hydrique, réduire les coupes d'arbres et réduire les attaques parasitaires", résume Sophie Panonacle. "On va notamment proposer des pistes pour améliorer la protection des sols", ajoute-t-elle.