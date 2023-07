À l'été 2022, 60.000 personnes sont mortes en Europe à cause des canicules

Elles sont une conséquence directe du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur se font plus fréquentes et plus intenses en Europe ces dernières années. Entre le 30 mai et le 4 septembre 2022, il y aurait eu 61.672 décès attribuables à la chaleur sur le Vieux continent, selon l'analyse de scientifiques de l'Institut national français de la santé (l'Inserm) et de l'Institut de Barcelone pour la Santé Globale (ISGlobal), parue dans la revue Nature Medicine. Publiée ce lundi, elle appelle par ailleurs à redoubler d'efforts pour faire face aux canicules à venir.

Les scientifiques estiment que la période entre le 18 et le 24 juillet, pendant laquelle s'est produite une vague de chaleur particulièrement intense, est la plus meurtrière, puisque 11.637 décès y sont associés. "C'est un nombre de décès très élevé", déplore Hicham Achebak, chercheur à l'Inserm et co-auteur de l'étude. "On connaissait les effets de la chaleur sur la mortalité avec le précédent de 2003, mais avec cette analyse, on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire pour protéger les populations". Plus de 70.000 personnes sont mortes lors de la canicule de 2003 sur le continent européen.