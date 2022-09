Antarctique : le "glacier de l'apocalypse" fond plus vite que prévu

C'est une nouvelle étude peu réjouissante pour la planète. Dans des travaux publiés lundi dans la revue Nature Geoscience, les scientifiques alertent sur la fragilité du glacier Thwaites, surnommé "glacier de l'apocalypse", en Antarctique. D'après les experts, celui-ci pourrait fondre beaucoup plus rapidement que prévu, et ainsi élever le niveau de la mer.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé la fonte du glacier au cours des deux derniers siècles. Ils ont constaté qu'au cours d'une période de cinq à six mois, le glacier a reculé à un rythme de 2,1 km/an, "soit deux fois le taux observé dans la partie qui recule le plus rapidement entre 2011 et 2019", écrivent-ils dans l'étude.

Impossible cependant de déterminer avec exactitude à quel moment cette accélération brutale s'est produite. Cela peut être "aussi récemment qu'au milieu du XXe siècle", indique Alastair Graham, auteur principal de l'étude, dans des propos rapportés par CNN.