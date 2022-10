Le manchot empereur classé parmi les espèces en voie de disparition

"Les manchots empereurs ont besoin de glace de mer pour former des colonies de reproduction, chercher de la nourriture et éviter la prédation", rappelle l'institution américaine. "À mesure que les émissions de dioxyde de carbone augmentent, la température de la Terre continuera d'augmenter et la réduction connexe de la glace de mer pourrait affecter diverses espèces, y compris les manchots empereurs, qui dépendent de la glace pour leur survie."

Si les populations sont actuellement stables, l'espèce se trouve "en danger d'extinction dans un avenir prévisible dans une partie importante de son aire de répartition". On apprend ainsi qu'il "y a environ 61 colonies de reproduction le long du littoral de l'Antarctique", et que "la taille de la population de l'espèce est estimée entre 270.000 et 280.000 couples reproducteurs ou 625.000 à 650.000 oiseaux individuels". Des animaux qui sont malheureusement amenés à se raréfier à l'avenir, craignent les spécialistes.