Canada : les "feux zombies" font craindre une saison des incendies encore plus précoce

Une centaine de "feux hivernaux" ont été recensés dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Ce phénomène, en partie dû au changement climatique, fait craindre une saison des incendies encore plus précoce.

Même en plein cœur de l’hiver, les forêts canadiennes continuent de brûler à un rythme sans précédent, rapporte un article en ligne de la BBC. En dépit de la chute des températures et de la baisse de la période d’ensoleillement après l’été dans l’hémisphère nord, des braises encore ardentes provenant des incendies ravageurs de l’an dernier peuvent couver sous terre tout l'hiver et réapparaître au printemps.

91 feux hivernaux sont toujours actifs

Ces brasiers sans flamme brûlent lentement et se nourrissent de la tourbe, une matière végétale fossile qu'on trouve notamment sous la surface dans les forêts boréales d’Amérique du Nord. Déjà observé en Sibérie, ce phénomène est connu sous le nom de "feux hivernaux" (ou "feux zombies"). Il est rendu possible par le fait que le sol n'est plus suffisamment gelé en profondeur, une conséquence du changement climatique.

La Colombie-Britannique a connu, au cours des dix dernières années, en moyenne cinq ou six incendies de ce type, indique la BBC, citant des experts. Autrement dit, ce n’est pas un phénomène habituel. Cependant, la province canadienne a connu un pic sans précédent en janvier, avec pas moins de 106 feux zombies actifs recensés.

Généralement, la plupart de ces "feux zombies" s’éteignent avant le printemps mais selon les chiffres cités par le média britannique, 91 sont toujours actifs. Une situation qui inquiète après les incendies records de l’année dernière, car certains de ces feux hivernaux pourraient se réactiver en mars ou en avril quand la neige aura fondu et qu'ils seront à nouveau exposés à l'air, ce qui fait craindre que la prochaine saison des incendies soit plus précoce que l'an dernier.