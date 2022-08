"Aucun signe de ralentissement" : concentration record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2021

Côté conséquences du réchauffement, pour la dixième année consécutive, le niveau moyen des océans a également atteint un niveau record. L'eau est 9,7 cm au-dessus du niveau de 1993, année où les mesures par satellite ont commencé. La température des océans, qui absorbent la majorité de la chaleur supplémentaire liée au réchauffement, n'a, elle non plus, jamais été aussi élevée.

2021 se classe parmi les six années les plus chaudes jamais enregistrées (5e ou 6e selon les mesures), malgré une période marquée par le phénomène La Niña qui provoque un refroidissement. Le rapport souligne une activité cyclonique "bien au-dessus de la moyenne" en 2021, avec 97 cyclones et typhons suffisamment importants pour être nommés.

Face à cette situation, Paul Higgins, un responsable de la Société américaine de météorologie, a appelé à l'action. "Si nous prenons (ce constat) au sérieux et l'utilisons de manière avisée, il peut nous aider à prospérer sur une planète de plus en plus petite au regard des impacts de nos activités", a-t-il plaidé.