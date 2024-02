Changement climatique : avec des ouragans de plus en plus violents, l'échelle de classification doit être réévaluée

Avec le changement climatique, les ouragans deviennent de plus en plus puissants, si bien que la classification actuelle ne suffit plus. Des scientifiques suggèrent de créer une nouvelle catégorie, les ouragans de "force 6", dès lors que les rafales dépassent les 300 km par heure.

Un nouvel exemple de l’adaptation à la crise climatique. Avec le réchauffement de la planète, la puissance des ouragans va s’intensifier dans les décennies à venir. En effet, selon une étude publiée l’an dernier dans la revue académique Science Advance, d'ici à 2050, le changement climatique d'origine humaine va plus que doubler, en moyenne, la probabilité de cyclones tropicaux les plus intenses. Oui, mais voilà… La classification actuelle ne suffit plus, d’où la nécessité de réviser l’échelle de classification des ouragans de Saffir-Simpson, qui fait référence.

Dans une nouvelle étude, repérée par le Guardian, Michael Wehner, chercheur au laboratoire national Lawrence-Berkeley en Californie, et James Kossin, spécialiste des phénomènes météo extrêmes, suggèrent d’introduire un nouvel échelon qui inclurait les tempêtes tropicales avec des rafales de vents égales ou supérieures à 300 km par heure. L'échelle de classification des ouragans de Saffir-Simpson a été élaborée au début des années 1970, par l’ingénieur Herbert Saffir et le météorologue Robert Simpson, qui était à l’époque le directeur du Centre national des ouragans (National Hurricane Center) des États-Unis.

Selon la classification actuelle, tout ouragan dont la vitesse maximale des vents est égale ou supérieure à 120 km par heure est classé force 1. En catégorie 3, les fenêtres et les portes explosent sous la pression, tandis qu'en catégorie 4, les vents arrachent les toits des maisons. À partir du niveau 5, lorsque la vitesse est égale ou supérieure à 250 km par heure, plus grand-chose ne résiste. Sur les côtes, le niveau de la mer, comme aspiré, s’élève et submerge les rivages. Lors de l'ouragan Irma qui a frappé les États-Unis en 2017, des rafales dépassant les 360 km par heure avaient été enregistrés, rappellent les deux chercheurs.

Les ouragans de force 5 sont déjà particulièrement destructeurs. On l'a vu par exemple lors de l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005. Selon l'étude, il existe dorénavant une catégorie de tempêtes encore plus violente qui mérite d'avoir une catégorie à part entière. Au cours de la dernière décennie, cinq ouragans auraient pu être classés "force 6", selon les deux scientifiques. Parmi eux, on trouve, entre autres, le typhon Haiyan, qui a tué plus de 6000 personnes aux Philippines en 2013, et l'ouragan Patricia, qui a atteint une vitesse maximale de 346 km/h en 2015.

Les scientifiques avertissent depuis des années que le réchauffement de la planète dérègle le climat et renforce la fréquence des événements extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes ou de canicules. Les ouragans ne sont pas plus nombreux qu'auparavant. En revanche, ils sont de plus en plus violents et imprévisibles. Les eaux chaudes, à la surface de l'océan comme dans les profondeurs, agissent comme un carburant qui intensifie les tempêtes tropicales et les ouragans. Ce qui leur permet de se renforcer plus vite et donc d'atteindre une puissance maximale plus élevée.