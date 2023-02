Changement climatique : BNP Paribas attaquée en justice par plusieurs associations

Jeudi, un huissier doit se présenter au siège de BNP Paribas afin de remettre l'assignation en bonne et due forme. Financeur historique du secteur industriel et de la production d'énergie, la banque française a annoncé fin janvier vouloir diviser par cinq ses financements au secteur de l'extraction et de la production de pétrole. Des annonces jugées "largement insuffisantes" par les ONG.