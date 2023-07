Près de 700 brasiers dont plus de 380 hors de contrôle : les méga-feux continuent de ravager le Canada

Cette saison estivale a déjà battu tous les records avec neuf millions d'hectares partis en fumée, soit 11 fois plus que la moyenne de la dernière décennie. Le précédent record annuel absolu, qui datait de 1989 avec 7,8 millions d'hectares brûlés, a déjà été largement dépassé. Sur la seule journée de vendredi, 13 nouveaux brasiers ont été découverts, portant le nombre de feux actifs à 677 dont 386 non maîtrisés. Depuis début mai, 155.000 personnes ont dû quitter leur domicile à un moment donné pour fuir les incendies, soit le chiffre le plus élevé depuis 40 ans.

"Il n'est pas exagéré de dire que la saison des incendies 2023 est et continuera d'être record à bien des égards", a assuré Michael Norton. D'autant que les deux côtés du Canada brûlent en même temps et que des zones peu habituées aux incendies sont touchées. L'un des feux de forêt dans le nord du Québec a ainsi brûlé, à lui tout seul, plus d'un million d'hectares alors que l'État de la Colombie-Britannique vit le plus important incendie de son histoire avec 571.000 hectares partis en fumée.