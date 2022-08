Qu'est-ce que le double jet-stream qui amplifie les vagues de chaleur en Europe ?

L'Europe suffoque cet été. Les vagues de chaleur se multiplient en France et en Espagne et des États comme les Pays-Bas font face à une sécheresse et des pénuries d'eau inédites. Une situation directement liée au changement climatique. Mais les canicules à répétition pourraient également avoir une autre origine. Elles pourraient être causées par ce que l'on appelle le "double jet-stream".

Un phénomène météorologique peu connu, mais qui, selon une étude publiée dans la revue Nature, en juillet, pourrait avoir un important impact sur l'Europe. Selon une équipe de chercheurs allemands, américains et néerlandais, ce couloir de vent serait la cause du réchauffement observé en Europe, devenue l'une des zones du monde les plus touchées par les canicules.