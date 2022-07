Tempêtes, "medicanes", épisodes cévenols : le danger des fortes chaleurs sur la mer Méditerranée

Si sur Terre, les températures sont caniculaires, les vagues de chaleur impactent aussi les mers et les océans du globe. Et c’est le cas, depuis le début du mois de juin, pour la Méditerranée. La grande bleue affiche en effet, depuis des semaines, des températures 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Un phénomène aux nombreuses conséquences alors que ces vagues de chaleur marines "durent plus longtemps" que leurs cousines terrestres et peuvent "s’étendre sur quelques mois, voire, de temps en temps, sur quelques années", détaille Laurent Bopp, chercheur du CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique.

Un phénomène qui peut avoir d’importantes répercussions sur la vie des habitants des côtes méditerranéennes : le réchauffement de la mer pourrait signifier, dès cet automne, une hausse des phénomènes climatiques intenses, comme les épisodes cévenols. "Toute la chaleur emmagasinée par la mer durant l’été va rester très longtemps, et cette inertie peut influencer l’atmosphère sur un temps plus long, et notamment sur ces phénomènes saisonniers", détaille Florian Pantillon, chercheur au CNRS en aérologie.