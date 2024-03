36 risques climatiques majeurs menacent l'Europe : lesquels concernent la France ?

L'Europe pourrait être confrontée à des situations "catastrophiques" dans les années à venir en raison du changement climatique. C'est l'alerte lancée, lundi, par l'Agence européenne de l'Environnement. L'organisme a listé 36 risques climatiques majeurs pour le Vieux continent contre lesquels des actions urgentes sont nécessaires.

Chaleur extrême, sécheresse, incendies, inondations... La liste est longue et pas très réjouissante. Alors que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète, l'Agence européenne de l'Environnement (AEE) a publié, lundi 11 mars, son tout premier rapport évaluant les risques climatiques pour le Vieux continent. Un document qui alerte sur les "situations catastrophiques" auxquelles il pourrait être confronté s'il ne prend pas la mesure de la situation.

L'AEE a listé 36 risques climatiques majeurs dans cinq grands domaines - les écosystèmes, l'alimentation, la santé, les infrastructures et l'économie et la finance - qui menacent les pays européens. Pour l'agence, les zones les plus exposées sont le sud de l'Europe, avec les incendies, les pénuries d'eau et ses effets sur la production agricole et les fortes chaleurs et leur impact sur le travail extérieur et la santé, ainsi que les régions côtières à faible altitude, en raison des inondations, de l'érosion ou de l'intrusion de l'eau salée.

La France est ainsi un pays particulièrement vulnérable à de nombreux risques avec une hausse prévue des fortes températures, des vagues de chaleur, des sécheresses ou encore d'épisodes de précipitations intenses pouvant entraîner des inondations.

Carte des risques encourus selon les différentes régions en Europe - Données de Copernicus Climate Change Service (CS3) - Agence européenne de l'Environnement (AEE)

Au premier rang des risques climatiques majeurs, se trouvent ceux liés aux écosystèmes, principalement côtiers et marins, et qui touchent particulièrement la France avec son importante façade maritime. Par exemple, les effets combinés des vagues de chaleur marine, de l'acidification et de l'appauvrissement en oxygène des mers et d'autres facteurs comme la pollution ou la pêche menacent le fonctionnement des écosystèmes marins, relève le rapport. Et cet affaiblissement aura "fort probablement des répercussions sur d'autres domaines comme l'alimentation, la santé, les infrastructures et l'économie", prévient l'AEE.

Concernant l'alimentation, les sécheresses prolongées qui touchent le sud de l'Europe, mais aussi l'Europe centrale - les Pyrénées-Orientales ayant été fortement impactées en 2023 et 2024 en France - "constituent une menace importante pour la production végétale, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau potable", comme on peut déjà le voir à Barcelone, où la ville est en alerte et est désormais contrainte de rationner son eau.

Concernant la santé, la chaleur est le risque le plus grave et le plus urgent. Quant à l'économie et au système financier, l'AEE prévient que les phénomènes climatiques extrêmes "peuvent augmenter les primes d'assurance, menacer les actifs et les prêts hypothécaires, ainsi qu'accroître les dépenses publiques et le coût des crédits".

Enfin, les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les importantes inondations qui ont touché le nord de la France ces derniers mois, augmentent les risques pour les infrastructures et les services essentiels comme l'énergie, l'eau et les transports. "Si les risques d’inondations côtières ont été relativement bien gérés en Europe, l’élévation du niveau de la mer et les variations dans les tempêtes peuvent avoir des effets dévastateurs sur les personnes, les infrastructures et les activités économiques", pointe l'AEE.

Des risques qui vont s'aggraver dans les années à venir, assure l'Agence européenne, "y compris dans les scénarios optimistes du réchauffement climatique" et qui "affecteront les conditions de vie sur tout le continent".