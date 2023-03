"Cimetière de CO2" : comment des millions de tonnes de carbone vont être enfouies en mer du Nord

Par ailleurs, le processus est gourmand en énergie, puisque selon une étude du think tank australien IEEFA, il émet lui-même l'équivalant de 21% de gaz capturé. La technique n'est pas non plus sans risque, selon le centre de recherche qui cite le risque de fuites aux conséquences catastrophiques. "Trouver des sites de stockage appropriés et les conserver est un défi majeur : le CO2 piégé dans le sous-sol doit être surveillé pendant des siècles pour s'assurer qu'il ne retourne pas dans l'atmosphère", prévient l'IEEFA.

Enfin, certains craignent que le développement de cette technique ne détourne de précieux investissements des énergies renouvelables, indispensables pour assurer une transition énergétique et écologique efficace et maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil crucial des deux degrés. "Le CCS ne doit pas être utilisé pour maintenir le niveau actuel de production de CO2, mais il est nécessaire pour limiter le CO2 dans l'atmosphère", prévient Morten Jeppesen.

"Le coût du stockage du carbone doit encore être réduit pour que cela devienne une solution durable de mitigation, à mesure que l'industrie gagnera en maturité", ajoute le scientifique. Chez les défenseurs de l'environnement, la technologie ne fait pas non plus l'unanimité. "Cela ne règle pas le problème et prolonge les structures qui sont nuisibles", a fustigé la responsable énergie de Greenpeace Danemark, Helene Hagel. Les ONG, elles, s'inquiètent d'une utilisation de cette technologie par les géants de l'agrochimie et des énergies fossiles comme "une gigantesque opportunité de compenser leurs émissions sans les réduire fondamentalement".