Changement climatique : l'appel des scientifiques à se préparer au pire

Le monde doit se préparer au pire pour mieux faire face aux catastrophes annoncées liées au changement climatique. C'est l'appel lancé par plusieurs scientifiques, ce mardi. Dans un rapport, ils estiment que l'éventualité d'un enchaînement de catastrophes à cause du réchauffement de la planète est "dangereusement sous-exploré" par la communauté internationale. L'étude a été publiée dans la revue PNAS ( (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Selon le document, trop peu de travaux ont ainsi été consacrés, ces dernières années, aux mécanismes susceptibles d'entraîner des risques "catastrophiques" et "irréversibles" pour l'humanité. Les scientifiques citent notamment de possibles hausses de températures pires que prévues ou une cascade d'événements encore non envisagée, voir les deux.