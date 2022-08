Comment l'été caniculaire ravive les sphères "climato-rassuristes"

Un discours qu'on peut très clairement catégoriser comme relevant du complotisme. Et qui ressemble à s'y méprendre avec celui qu'on trouve dans différents milieux contestataires. Si dans la majorité des groupes de Gilets jaunes, l'urgence climatique ne fait aucun doute, et ce sont plutôt les responsables politiques qui sont pointées du doigt, certains membres pensent tout de même qu'il y aurait une manipulation des pouvoirs. En tête de gondole, le chanteur Francis Lalanne. Il a par exemple assuré sur Twitter que les médias faisaient passer "des températures estivales" pour une "canicule" afin de "préparer et manipuler l'opinion" sur cette "escroquerie" que serait le réchauffement climatique. Un discours à l'image de celui d'internautes anonymes. "Les escrolos [contraction d'escrocs et écolo], le gouverne-ment [sic] et les journaleux veulent nous faire croire n'importe quoi pour faire peur et augmenter les taxes", assure un membre d'un groupe de Gilets jaune, quand d'autres voient déjà arriver un "pass climatique" pour gérer les émissions de CO2.