Changement climatique : comment la France veut mener la bataille pour la protection des océans

Lors du sommet de Brest, en février dernier, le chef de l'État avait ainsi plaidé pour la conclusion, à l'Organisation mondiale du commerce, d'un accord contre les aides publiques allouées au secteur de la pêche. Des sommes versées pour compenser les pertes financières des grands chalutiers qui exploitent les ressources marines, mais qui sont accusées de favoriser la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Un accord qui s'est depuis concrétisé et représente un engagement fort pour la protection des océans.

Quelque 500 acteurs avaient alors rejoint "l'engagement mondial pour lutter contre la pollution plastique" promu par le Programme des Nations unies pour l'environnement et la Fondation Ellen McArthur. Un enjeu important pour la France qui compte plus de 10,2 millions de km² d'eaux salées et une initiative qui pourrait être la pierre angulaire d'un traité qui devrait être finalisé lors du sommet de l'ONU sur la biodiversité en décembre à Montréal. Le texte est soutenu par les États-Unis, les pays de l'Union européenne, le Mexique, le Canada, le Japon et l'Inde, mais la Chine, la Russie, l'Indonésie et le Brésil ne l'ont pas encore rejoint.

Des avancées d'autant plus cruciales que la France est particulièrement exposée au réchauffement et à l'acidification des océans. Selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat (HCC), publié mercredi, la dégradation des coraux, capteurs de CO2 est particulièrement avancée sur près de 60.000 km de récifs et atolls situés dans les trois océans où la France est présente.