COP27 : quelles solutions pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles ?

Une autre solution est amenée à se développer : celle de l'éolien off shore, c'est-à-dire en mer. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul site en France et il est situé à Saint-Nazaire. D'ici à 2050, 50 parcs comme celui-ci vont être implantés au large des côtes françaises. Les vents y sont plus puissants, plus réguliers, le rendement y est donc jusqu'à 60% plus important que sur les terres.

Outre le vent, le soleil a un rôle important à jouer. Seule 4% de notre consommation est assurée par l'énergie solaire. Or un champ permet de fournir l'électricité d'une ville de 4600 habitants. D'ici à 2050, la France veut multiplier par dix sa production. Cela ne veut pas dire pour autant multiplier par dix la surface de ses panneaux solaires. Près de Chambéry, le centre de recherches de l'Institut National de l'Énergie Solaire travaille à améliorer les performances du photovoltaïque. Pour ce faire, il étudie la production de nouvelles cellules de panneaux solaires, qui permettront de capter bien plus de lumière et donc de produire bien plus d'électricité.