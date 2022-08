Changement climatique : dans l'OCDE, ce sont les Français qui doutent le plus de l'impact de l'Homme

L'Organisation de coopération et de développement économiques, plus connue sous l'acronyme OCDE, réalise régulièrement des travaux comparatifs entre ses différents pays membres, dont la France. L'un d'eux porte sur le changement climatique, et plus précisément sur la manière dont les populations adhèrent (ou non) aux politiques publiques prises pour lutter contre ce dérèglement. L'OCDE a mis en avant des enquêtes "portant sur plus de 40.000 répondants dans vingt pays qui représentent 72% des émissions mondiales de CO2". Parmi eux, la France.

Les questionnaires comportaient une série de questions permettant de mesurer le degré de connaissance des populations interrogées sur le climat, ses bouleversements et les conséquences qui en découlent. Il apparaît ainsi que c'est en France que l'on observe le plus de doute quant à l'origine humaine du changement climatique. Seuls 57% des sondés établissent en effet un lien direct entre l'action de l'Homme et les modifications majeures du climat enregistrées à travers le monde. À titre de comparaison, 84% des Italiens mettent en avant ce lien, tout comme 80% des Espagnols et 74% des Polonais.